Netanyahu blockiert Untersuchung zum 7. Oktober

Bei dem Massaker am 7. Oktober 2023 wurden etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Der Überfall gilt als Auslöser des zweijährigen Kriegs, in dem mehr als 70.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet wurden. Die humanitäre Lage ist weiterhin prekär. Probleme sind etwa die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung und Medizin. Die israelischen Behörden haben jüngst die Vorgaben für internationale Nichtregierungsorganisationen geändert. Diese müssen sich nun wieder neu registrieren lassen, um humanitäre Hilfe leisten zu können.