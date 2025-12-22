Einfach erklärt: So funktioniert das Pensionskonto

Es ist die größte finanzielle Baustelle vieler Österreicher, ein Thema, das oft verdrängt wird: die eigene Pension. Doch während man am Gehaltskonto oft jeden Cent kennt, bleibt das „Pensionskonto“ für viele ein undurchschaubares Amtsdokument. Dabei lohnt sich ein Blick hinein – denn was Sie dort finden, kann Ihr Alters-Ich vor bösen Überraschungen bewahren.
Stellen Sie sich eine Art Sparkassen-App vor, die nicht Ihr gespartes Geld, sondern Ihr bereits verdientes Recht auf die Zukunft anzeigt. Genau das ist das Pensionskonto unter neuespensionskonto.at. Es ist praktisch eine digitale Zaubertafel für Ihre künftige Pension. Doch der erste Blick offenbart oft Ratlosigkeit: Was bedeuten „Gesamtgutschrift“, „Kontoprozentsatz“ oder „Pensionswert“? Krone+ erklärt, wie das Pensionskonto funktioniert.
Der große Zahlencode: Ihre Gesamtgutschrift
Wer sich mittels ID Austria einloggt, sieht Folgendes: Ganz oben prangt die wichtigste Zahl: die „Gesamtgutschrift“. Diese Euro-Summe ist kein angespartes Guthaben, sondern ein Versprechen des Staates.
