Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Für alle Arbeitnehmer!

Einfach erklärt: So funktioniert das Pensionskonto

Wirtschaft
22.12.2025 10:33
Das Pensionskonto ist die digitale Zaubertafel für Ihre künftige Pension.
Das Pensionskonto ist die digitale Zaubertafel für Ihre künftige Pension.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Es ist die größte finanzielle Baustelle vieler Österreicher, ein Thema, das oft verdrängt wird: die eigene Pension. Doch während man am Gehaltskonto oft jeden Cent kennt, bleibt das „Pensionskonto“ für viele ein undurchschaubares Amtsdokument. Dabei lohnt sich ein Blick hinein – denn was Sie dort finden, kann Ihr Alters-Ich vor bösen Überraschungen bewahren.

0 Kommentare

Stellen Sie sich eine Art Sparkassen-App vor, die nicht Ihr gespartes Geld, sondern Ihr bereits verdientes Recht auf die Zukunft anzeigt. Genau das ist das Pensionskonto unter neuespensionskonto.at. Es ist praktisch eine digitale Zaubertafel für Ihre künftige Pension. Doch der erste Blick offenbart oft Ratlosigkeit: Was bedeuten „Gesamtgutschrift“, „Kontoprozentsatz“ oder „Pensionswert“? Krone+ erklärt, wie das Pensionskonto funktioniert.

Lesen Sie auch:
Es ist der Schlüssel zu einem der größten Rätsel des Arbeitslebens: Wie hoch wird meine spätere ...
Krone Plus Logo
Formel einfach erklärt
Diese Zahl bestimmt, wie hoch Ihre Pension wird
08.12.2025
Krone Plus Logo
Für alle Arbeitnehmer!
Rekord: So stark steigt Ihre künftige Pension 2026
25.11.2025

Der große Zahlencode: Ihre Gesamtgutschrift
Wer sich mittels ID Austria einloggt, sieht Folgendes: Ganz oben prangt die wichtigste Zahl: die „Gesamtgutschrift“. Diese Euro-Summe ist kein angespartes Guthaben, sondern ein Versprechen des Staates.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Für alle Arbeitnehmer!
Einfach erklärt: So funktioniert das Pensionskonto
Trumps Zoll-Hammer
Die deutsche Autoindustrie leidet am meisten
Marktmacht missbraucht
Italien brummt Apple 98,6 Mio. Euro Strafe auf!
22,5 Mrd. von Softbank
Japanische Milliardenwette auf OpenAI wird konkret
Neuer Nvidia-Rivale
KI-Chip-Hoffnung Cerebras bereitet Börsengang vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf