Einfach erklärt: So funktioniert das Pensionskonto

Stellen Sie sich eine Art Sparkassen-App vor, die nicht Ihr gespartes Geld, sondern Ihr bereits verdientes Recht auf die Zukunft anzeigt. Genau das ist das Pensionskonto unter neuespensionskonto.at. Es ist praktisch eine digitale Zaubertafel für Ihre künftige Pension. Doch der erste Blick offenbart oft Ratlosigkeit: Was bedeuten „Gesamtgutschrift“, „Kontoprozentsatz“ oder „Pensionswert“? Krone+ erklärt, wie das Pensionskonto funktioniert.