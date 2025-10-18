Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwischen Himmel & Erde

Sehen wir bald eine monströse Supernova?

Vorarlberg
18.10.2025 08:00
Eine Supernova ist ein Ereignis, dessen Dimensionen jenseits der menschlichen Vorstellungskraft ...
Eine Supernova ist ein Ereignis, dessen Dimensionen jenseits der menschlichen Vorstellungskraft sind.(Bild: AP/M. Kornmesser)

Jetzt wird er wieder sichtbar: Beteigeuze, einer der hellsten Sterne am Firmament. Nur: So ewig und unveränderlich wie normale Sterne ist er nicht. Besteht gar eine Gefahr? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr klärt auf.

0 Kommentare

Beteigeuze steht im Orion, dem klassischen Sternbild des Winterhalbjahres. Orion, der Himmelsjäger, gehört zu den wenigen Sternbildern, in denen man als Laie tatsächlich die von der Mythologie behauptete Figur erkennen kann, eine menschliche Gestalt mit einem Gürtel aus drei Sternen. Beteigeuze stellt links oben die eine Schulter dar. Er leuchtet, auch mit freiem Auge erkennbar, rötlich. Und er leuchtet ziemlich hell. Er ist normalerweise der zehnthellste Stern am Himmel. Normalerweise? Darauf komme ich gleich.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Mähr
Christian Mähr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
5° / 13°
Symbol heiter
Dornbirn
5° / 13°
Symbol heiter
Feldkirch
5° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.693 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
92.670 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
91.644 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Sehen wir bald eine monströse Supernova?
Hard vs. Bregenz
In der Teufelsarena bricht wieder Derbyfieber aus!
Altach-Angstgegner
Eine ganze Dekade ohne einen Sieg bei den Bullen
Medizinisches Problem
Lkw-Fahrer (62) kracht gegen Schweizer Zollhaus
Am Tatort eingenickt
Rumänischer Serienganove zum 24. Mal verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf