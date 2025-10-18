Sehen wir bald eine monströse Supernova?

Jetzt wird er wieder sichtbar: Beteigeuze, einer der hellsten Sterne am Firmament. Nur: So ewig und unveränderlich wie normale Sterne ist er nicht. Besteht gar eine Gefahr? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr klärt auf.
Beteigeuze steht im Orion, dem klassischen Sternbild des Winterhalbjahres. Orion, der Himmelsjäger, gehört zu den wenigen Sternbildern, in denen man als Laie tatsächlich die von der Mythologie behauptete Figur erkennen kann, eine menschliche Gestalt mit einem Gürtel aus drei Sternen. Beteigeuze stellt links oben die eine Schulter dar. Er leuchtet, auch mit freiem Auge erkennbar, rötlich. Und er leuchtet ziemlich hell. Er ist normalerweise der zehnthellste Stern am Himmel. Normalerweise? Darauf komme ich gleich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.