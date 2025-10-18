Sehen wir bald eine monströse Supernova?

Beteigeuze steht im Orion, dem klassischen Sternbild des Winterhalbjahres. Orion, der Himmelsjäger, gehört zu den wenigen Sternbildern, in denen man als Laie tatsächlich die von der Mythologie behauptete Figur erkennen kann, eine menschliche Gestalt mit einem Gürtel aus drei Sternen. Beteigeuze stellt links oben die eine Schulter dar. Er leuchtet, auch mit freiem Auge erkennbar, rötlich. Und er leuchtet ziemlich hell. Er ist normalerweise der zehnthellste Stern am Himmel. Normalerweise? Darauf komme ich gleich.