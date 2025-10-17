Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In WC versteckt

Schwarzfahrer schlug Zugbegleiter mit Skateboard

Vorarlberg
17.10.2025 06:00
Vom Angeklagten war weit und breit nichts zu sehen.
Vom Angeklagten war weit und breit nichts zu sehen.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein Bosnier hatte keine Fahrkarte gelöst und sich im Zug-WC versteckt. Als er vom Zugbegleiter erwischt wurde, rastete er aus und attackierte diesen mit einem Skateboard. Am Mittwoch stand am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg der Prozess an.

0 Kommentare

Er scheint ein echter Meister im Versteckspiel zu sein! Der 29-jährige Bosnier, der schon im Mai im Zug nach Dornbirn mit seinen „Tarnmanövern“ für Aufsehen gesorgt hatte, blieb auch bei seiner eigenen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch wie vom Erdboden verschluckt.

Dabei hatte er noch tags zuvor seiner Bewährungshelferin und dem Verteidiger hoch und heilig versprochen, zu erscheinen – und sogar angekündigt, dem verletzten Zugbegleiter 100 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Doch als am Donnerstag der Prozess startete, fand sich vom Angeklagten keine Spur mehr: Weder zu Hause noch am Arbeitsplatz in Hörbranz konnte er ausfindig gemacht werden. Das Handy hatte er abgeschaltet.

Richter fällt Urteil in Abwesenheit
Richter Theo Rümmele hatte schließlich genug von den Spielchen und sprach Klartext: zehn Monate Haft – und zwar unbedingt! „Die Voraussetzungen für eine Verurteilung in Abwesenheit sind gegeben“, stellte er trocken fest.

Zum Hintergrund: Der Angeklagte war im Mai ohne Ticket im Zug unterwegs. Als der Kontrolleur ihn überprüfen wollte, versteckte sich der Schwarzfahrer kurzerhand im Behinderten-WC. Der Schaffner öffnete die Tür – und kassierte prompt einen Schlag mit dem Skateboard ins Gesicht! Glück im Unglück: Der 25-Jährige kam mit einer geprellten Lippe davon. Die Überwachungskamera führte die Polizei rasch auf die Spur des Täters – und dieser war kein Unbekannter: 13 Vorstrafen, acht davon einschlägig! Richter Rümmele sah daher keinen Spielraum mehr für Milde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
7° / 13°
Symbol wolkig
Dornbirn
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
7° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
235.878 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.157 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.798 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Vorarlberg
In WC versteckt
Schwarzfahrer schlug Zugbegleiter mit Skateboard
„War kalt, sie fror“
Syrer wollte junge Frau (17) vergewaltigen
Mutter erstickt
Tochter (56) landet in geschlossener Anstalt
Nach Wallner-Aussage
Streit um Stadtspital geht in die nächste Runde
Covidförderungen
„Versteckspiel nach mehr als 500 Tagen beendet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf