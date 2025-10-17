Schwarzfahrer schlug Zugbegleiter mit Skateboard

Zum Hintergrund: Der Angeklagte war im Mai ohne Ticket im Zug unterwegs. Als der Kontrolleur ihn überprüfen wollte, versteckte sich der Schwarzfahrer kurzerhand im Behinderten-WC. Der Schaffner öffnete die Tür – und kassierte prompt einen Schlag mit dem Skateboard ins Gesicht! Glück im Unglück: Der 25-Jährige kam mit einer geprellten Lippe davon. Die Überwachungskamera führte die Polizei rasch auf die Spur des Täters – und dieser war kein Unbekannter: 13 Vorstrafen, acht davon einschlägig! Richter Rümmele sah daher keinen Spielraum mehr für Milde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.