Bäcker kämpft um 122 Jahre alten Familienbetrieb

Nicht nur in der Gastronomie ist die Nachfolge-Suche schwierig. Auch Bäcker haben große Probleme, ihren Betrieb zu übergeben. Selbst wenn das Geschäft gut läuft und 150 Geschäftskunden Brot, Gebäck und Semmeln abnehmen, könnte für einen oberösterreichischen Traditionsbetrieb bald das endgültige Aus kommen.