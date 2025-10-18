Bäcker kämpft um 122 Jahre alten Familienbetrieb

Nicht nur in der Gastronomie ist die Nachfolge-Suche schwierig. Auch Bäcker haben große Probleme, ihren Betrieb zu übergeben. Selbst wenn das Geschäft gut läuft und 150 Geschäftskunden Brot, Gebäck und Semmeln abnehmen, könnte für einen oberösterreichischen Traditionsbetrieb bald das endgültige Aus kommen.
Drei Tonnen Brot und rund 20.000 Stück Gebäck werden jeden Tag in der Bäckerei Steiner am Heuberg bei Dietach gebacken, um 150 Supermärkte und 150 weitere Privatkunden zu beliefern. Doch die 122-jährige Geschichte des Familienbetriebs könnte zum Jahreswechsel zu Ende gehen. Chef Siegfried Steiner zieht sich nach 40 Jahren aus der Backstube zurück.
