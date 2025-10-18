„Habe ihnen gesagt, sie sollen Spaß haben“

Coach Andy Heraf feiert heute sein Debüt mit Bregenz daheim gegen Amstetten, nach einer sehr intensiven Woche. Die der Ex-Teamspieler nun am liebsten mit einem Sieg abschließen würde. Einen Plan für das Duell mit den Niederösterreichern hat er jedenfalls parat.
Die erste Trainingswoche in Bregenz hat Neo-Coach Andy Heraf nach seiner Rückkehr in die Festspielstadt schon wieder hinter sich. Aber die war sehr stressig. „Es waren schon heftige Tage, viele Gespräche, viele Telefonate. Das bin ich nicht gewöhnt“, gesteht der Wiener, der aber mit dem Training sehr zufrieden war. „Die Mannschaft ist willig. Jeder will sich beweisen, jeder will spielen“, erzählt Heraf, „es war viel Information für die Spieler und es wird eine Zeit dauern, bis wir die taktischen Dinge intus haben. Die Qualität dafür haben sie.“
Und heute steht für den Ex-Teamspieler nun sein Debüt in der Meisterschaft an, daheim gegen Amstetten. „Für mich eines der besten Teams der Liga. Starke Einzelspieler, ein sehr gutes Umschaltspiel“, meint Heraf, „in Form sind sie auch, es war nicht einfach, sich auf sie vorzubereiten. Aber wir haben einen Plan.“ Um vielleicht nach der jetzt schon ewig andauernden Durststrecke endlich den ersten Sieg einzufahren. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie nichts zu verlieren haben. Sie sollen alles investieren, Spaß haben und es als Chance sehen, um zu überraschen. Denn wer rechnet schon heute mit uns“, sagt der SW-Trainer.
Tartarotti fehlt
Amstetten hat er einen gut gefüllten Kader zur Verfügung, einzig Johannes Tartarotti fehlt gesperrt. „Was heißt, dass einige Spieler nicht dabei sein können heute, wir haben einen sehr großen Kader. Das ist keine einfache Entscheidung für mich, gehört aber zum Job dazu“, sagt Heraf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.