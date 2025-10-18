„Habe ihnen gesagt, sie sollen Spaß haben“

Und heute steht für den Ex-Teamspieler nun sein Debüt in der Meisterschaft an, daheim gegen Amstetten. „Für mich eines der besten Teams der Liga. Starke Einzelspieler, ein sehr gutes Umschaltspiel“, meint Heraf, „in Form sind sie auch, es war nicht einfach, sich auf sie vorzubereiten. Aber wir haben einen Plan.“ Um vielleicht nach der jetzt schon ewig andauernden Durststrecke endlich den ersten Sieg einzufahren. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie nichts zu verlieren haben. Sie sollen alles investieren, Spaß haben und es als Chance sehen, um zu überraschen. Denn wer rechnet schon heute mit uns“, sagt der SW-Trainer.