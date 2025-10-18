Vorteilswelt
SW-Coach Heraf:

„Habe ihnen gesagt, sie sollen Spaß haben“

Vorarlberg
18.10.2025 09:55
Im August 2023 stand Andy Heraf als Bregenz-Trainer, an der Seitenlinie, Amstetten-Stürmer ...
Im August 2023 stand Andy Heraf als Bregenz-Trainer, an der Seitenlinie, Amstetten-Stürmer Marcel Monsberger (r.) wechselte im Juli 2024 zu den Festspielstädtern.

Coach Andy Heraf feiert heute sein Debüt mit Bregenz daheim gegen Amstetten, nach einer sehr intensiven Woche. Die der Ex-Teamspieler nun am liebsten mit einem Sieg abschließen würde. Einen Plan für das Duell mit den Niederösterreichern hat er jedenfalls parat.

Die erste Trainingswoche in Bregenz hat Neo-Coach Andy Heraf nach seiner Rückkehr in die Festspielstadt schon wieder hinter sich. Aber die war sehr stressig. „Es waren schon heftige Tage, viele Gespräche, viele Telefonate. Das bin ich nicht gewöhnt“, gesteht der Wiener, der aber mit dem Training sehr zufrieden war. „Die Mannschaft ist willig. Jeder will sich beweisen, jeder will spielen“, erzählt Heraf, „es war viel Information für die Spieler und es wird eine Zeit dauern, bis wir die taktischen Dinge intus haben. Die Qualität dafür haben sie.“

Andy Heraf hat eine anstrengende Woche hinter sich.
Andy Heraf hat eine anstrengende Woche hinter sich.

Und heute steht für den Ex-Teamspieler nun sein Debüt in der Meisterschaft an, daheim gegen Amstetten. „Für mich eines der besten Teams der Liga. Starke Einzelspieler, ein sehr gutes Umschaltspiel“, meint Heraf, „in Form sind sie auch, es war nicht einfach, sich auf sie vorzubereiten. Aber wir haben einen Plan.“ Um vielleicht nach der jetzt schon ewig andauernden Durststrecke endlich den ersten Sieg einzufahren. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie nichts zu verlieren haben. Sie sollen alles investieren, Spaß haben und es als Chance sehen, um zu überraschen. Denn wer rechnet schon heute mit uns“, sagt der SW-Trainer.

Tartarotti fehlt
Amstetten hat er einen gut gefüllten Kader zur Verfügung, einzig Johannes Tartarotti fehlt gesperrt. „Was heißt, dass einige Spieler nicht dabei sein können heute, wir haben einen sehr großen Kader. Das ist keine einfache Entscheidung für mich, gehört aber zum Job dazu“, sagt Heraf.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
