Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot

Am 16. Oktober feiert Österreich den Tag des Brotes – und damit ein Stück Alltag, das uns alle verbindet. In Horn in Niederösterreich zeigt uns Landwirt David Paulik, wo unser Brot beginnt: auf den Feldern, wo Weizen, Roggen und Gerste wachsen. „Jetzt im Herbst werden die Felder vorbereitet – die Pflanzen nutzen die Feuchtigkeit des Winters. Im Frühjahr wird dann gedüngt, um im Sommer stark in die Ernte zu gehen“, erklärt er. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!