So läuft die Posten-Politik im Land Salzburg

Jetzt ist es fix: Der Propaganda-Dienst des Landes Salzburg hat eine neue Leiterin. Heidi Huber übernimmt den mit mehr als 10.000 Euro brutto dotierten Posten im Landesmedienzentrum. Zuvor arbeitete die gebürtige Tirolerin bei den „Salzburger Nachrichten“. Dort wurde sie im September nach Bekanntwerden ihrer Bewerbung freigestellt. Zwei Tage später einigte man sich auf eine Auflösung des Dienstverhältnisses. Wie man hört, sollen in der SN-Redaktion deshalb die Fetzen geflogen sein.