Tattoos: Wer ist schuld, wenn etwas schiefgeht?

Anker, Unendlichkeitszeichen, Tribals oder chinesische Schriftzeichen: Tattoos gewinnen immer mehr an Beliebtheit – auch in Österreich. Hierzulande hat jeder Vierte ein oder mehrere Kunstwerke auf der Haut. Manche Tattoos haben eine tiefe Bedeutung, andere Motive gefallen einfach – die Auswahl ist jedenfalls riesig. Was aber tun, wenn das gewünschte Tattoo etwa nicht der Vorlage entspricht?