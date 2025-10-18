„Es wird denen genommen, die nichts mehr haben“

Die Einsparungen im Sozialbereich gehen in der Steiermark weiter. Der Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler bereitet das Sorgen, wie sie im Interview mit der „Krone“ sagt: „Wir reißen noch mehr Löcher in das Fundament unserer Gesellschaft.“
„Krone“: Frau Tödtling-Musenbichler, im Sozialbereich gibt es Kürzungen. Wie trifft das die Caritas?
Nora Tödtling-Musenbichler: Die Caritas und viele andere Organisationen übernehmen Aufträge der öffentlichen Hand, um das soziale Gleichgewicht herzustellen. Jede Kürzung bedeutet weniger Hilfe, das muss der Politik bewusst sein. Das gilt übrigens auch für Nicht-Valorisierungen wie im Vorjahr.
