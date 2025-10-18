„Es wird denen genommen, die nichts mehr haben“

„Krone“: Frau Tödtling-Musenbichler, im Sozialbereich gibt es Kürzungen. Wie trifft das die Caritas?

Nora Tödtling-Musenbichler: Die Caritas und viele andere Organisationen übernehmen Aufträge der öffentlichen Hand, um das soziale Gleichgewicht herzustellen. Jede Kürzung bedeutet weniger Hilfe, das muss der Politik bewusst sein. Das gilt übrigens auch für Nicht-Valorisierungen wie im Vorjahr.