Wie Feuerwehrleute noch ihre „Ehre retten“ wollen

Seit fast zwei Jahren ist die Feuerwehr Marchtrenk (OÖ) wegen finanzieller Vorwürfe gegen das Kommando in den Schlagzeilen – und wird es wohl noch lange bleiben. Die Disziplinarstrafen wollen die Mitglieder des zurückgetretenen Kommandos nämlich nicht hinnehmen und jetzt ihre „Ehre retten“.