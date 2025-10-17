Rumänischer Serienganove zum 24. Mal verurteilt

Gelassen nimmt der bislang in Untersuchungshaft sitzende Rumäne das Urteil entgegen. Auf eine Gefängnisstrafe mehr kommt es ihm in seinem Leben offensichtlich nicht an. Der 49-Jährige kennt ja auch mehr oder weniger nichts anderes. Immerhin hat er bereits 26 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Es tue ihm leid, was er getan habe, entschuldigt sich der Mann und hält mit seinem Alkoholproblem nicht hinterm Berg. Letzteres war auch der Grund, weshalb er bei einem Einbruchsdiebstahl in einem Kellerabteil in Hard einschlief und verhaftet wurde, nachdem er sich an den dort gelagerten Spirituosen bedient hatte.