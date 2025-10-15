Vorteilswelt
„Krone“ berichtet live

Benko-Prozess geht weiter: Folgt heute ein Urteil?

Tirol
15.10.2025 08:14
René Benko beim Prozessauftakt am Dienstag. Deutlich erschlankt – und sich keiner Schuld ...
René Benko beim Prozessauftakt am Dienstag. Deutlich erschlankt – und sich keiner Schuld bewusst.(Bild: Birbaumer Christof)

Tag zwei im Prozess gegen Milliardenpleitier René Benko (48) in Innsbruck. Auf der Agenda steht die Befragung mehrerer Zeugen. Ob die Richterin und die Schöffen heute bereits ein Urteil fällen, bleibt abzuwarten. Die „Krone“ berichtet aus dem Gericht, verfolgen Sie die Geschehnisse hier im Liveticker!

Das Wichtigste im Überblick: 

  • Benko hat sich am Dienstag im ersten Verfahren nach der Signa-Pleite nicht schuldig bekannt.
  • Die WKStA wirft ihm betrügerische Krida vor. Benko soll mittels einer Mietvorauszahlung Vermögen vor seinen Gläubigern verborgen haben.
  • Benkos Verteidiger sprach in einem sehr emotionalen Eröffnungsplädoyer von „Themenverfehlungen“. Die Familienstiftung der Benkos sei „kein Geldbunker“.
  • Die Verhandlung ist auf zwei Tage angesetzt, am Mittwoch soll der Großteil der Zeugen gehört werden.

Der erste Komplex der Anklage betrifft die Villa der Benkos auf der Innsbrucker Hungerburg, die als neuer Familiensitz dienen sollte, und Mietvorauszahlungen für ebendiese. Der zweite Komplex der Anklage bezieht sich auf eine Zahlung Ende November 2023 an seine Mutter.

Weil der mutmaßliche Schaden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit 667.566 Euro beziffert ist, drohen dem René Benko ein bis zehn Jahre Haft.

Verfolgen Sie den Prozess gegen René Benko hier im Liveticker: 

Benko beantwortete keine Fragen
Benko selbst hatte es bereits am ersten Prozesstag abgelehnt, Fragen der Staatsanwältin oder der Verteidigung zu beantworten. Auf die Belehrung sowie die Befragung der Richterin hatte er nur leise und knapp geantwortet, berief sich anschließend auf eine eingebrachte Gegenäußerung. „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl, der seit über zehn Jahren zu Benko und dem Signa-Komplex recherchiert, sah darin ein gewohntes Muster des Pleitiers. 

Benko, der seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft sitzt, stehen allerdings noch weitere Verfahren ins Haus. Eine weitere Anklage gegen ihn und seine Ehefrau wurde bereits eingebracht. Zudem ermittelt die WKStA in zwölf weiteren Verfahrenssträngen rund um die größte Firmenpleite der europäischen Nachkriegsgeschichte. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Tirol

