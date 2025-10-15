Benko-Prozess geht weiter: Folgt heute ein Urteil?

Benko beantwortete keine Fragen

Benko selbst hatte es bereits am ersten Prozesstag abgelehnt, Fragen der Staatsanwältin oder der Verteidigung zu beantworten. Auf die Belehrung sowie die Befragung der Richterin hatte er nur leise und knapp geantwortet, berief sich anschließend auf eine eingebrachte Gegenäußerung. „Krone“-Investigativjournalist Rainer Fleckl, der seit über zehn Jahren zu Benko und dem Signa-Komplex recherchiert, sah darin ein gewohntes Muster des Pleitiers.