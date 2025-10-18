Zwei Bewohner landen nach Hausbrand im Spital

Kurz nach 6 Uhr war für die Florianijünger aus Lustenau (Vorarlberg) am Samstagmorgen die Nacht zu Ende. Sie mussten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Als sie dort eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Zwei verletzte Hausbewohner hatten das Gebäude glücklicherweise schon verlassen. Sie wurden medizinisch betreut.
Der Brand, der im Schlafzimmer im ersten Stock des Einfamilienhauses ausgebrochen war, hatte ein aufmerksamer Nachbar bemerkt. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Diese brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.
Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Die beiden verletzten Bewohner wurden nach der Erstversorgung mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest.
