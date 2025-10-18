Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbar bemerkte Feuer

Zwei Bewohner landen nach Hausbrand im Spital

Vorarlberg
18.10.2025 09:40
Der Brand in einem Lustenauer Einfamilienhaus war rasch unter Kontrolle gebracht.
Der Brand in einem Lustenauer Einfamilienhaus war rasch unter Kontrolle gebracht.(Bild: Shourot Maurice)

Kurz nach 6 Uhr war für die Florianijünger aus Lustenau (Vorarlberg) am Samstagmorgen die Nacht zu Ende. Sie mussten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Als sie dort eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Zwei verletzte Hausbewohner hatten das Gebäude glücklicherweise schon verlassen. Sie wurden medizinisch betreut.  

0 Kommentare

Der Brand, der im Schlafzimmer im ersten Stock des Einfamilienhauses ausgebrochen war, hatte ein aufmerksamer Nachbar bemerkt. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Diese brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Lesen Sie auch:
Medizinisches Problem
Lkw-Fahrer (62) kracht gegen Schweizer Zollhaus
17.10.2025

Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Die beiden verletzten Bewohner wurden nach der Erstversorgung mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
5° / 13°
Symbol heiter
Dornbirn
5° / 13°
Symbol heiter
Feldkirch
5° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.694 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
93.410 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
92.738 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Vorarlberg
SW-Coach Heraf:
„Habe ihnen gesagt, sie sollen Spaß haben“
Nachbar bemerkte Feuer
Zwei Bewohner landen nach Hausbrand im Spital
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Sehen wir bald eine monströse Supernova?
Hard vs. Bregenz
In der Teufelsarena bricht wieder Derbyfieber aus!
Altach-Angstgegner
Eine ganze Dekade ohne einen Sieg bei den Bullen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf