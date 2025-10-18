Zwei Bewohner landen nach Hausbrand im Spital

Kurz nach 6 Uhr war für die Florianijünger aus Lustenau (Vorarlberg) am Samstagmorgen die Nacht zu Ende. Sie mussten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Als sie dort eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Zwei verletzte Hausbewohner hatten das Gebäude glücklicherweise schon verlassen. Sie wurden medizinisch betreut.