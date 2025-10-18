Austrias Youngster: „Mache mir nicht viel Druck“

Wiener Austrias Youngster Sanel Saljic spricht mit der „Krone“ über seinen schnellen Aufstieg, besten Freund, Österreich sowie das Ausland. Am Samstag (17) wartet am Tivoli die WSG Tirol, wollen die Violetten nach der letzten 0:1-Pleite gegen BW Linz wieder voll anschreiben.
„Diese Zeit war für alle nicht leicht – ich habe alle Nebengeräusche ausgeblendet, dachte nur an meine Chance.“ Beim Spiel gegen Altach wurde Sanel Saljic Ende August ins kalte Wasser geworfen, war Austria nach dem schlechten Saisonstart zum Siegen verdammt, bangte Trainer Stephan Helm um seinen Job. Nach dem Schlusspfiff atmete Violett auf, hatte Saljic den wichtigen Assist beim Radonjic-Goldtor geliefert. „Ich habe mich extrem für den Dejan gefreut, wir sind beste Freunde, auch neben dem Platz unzertrennlich“, meint der 19-Jährige. Der mittlerweile aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist, seit Wochen durch starke Leistungen heraussticht. „Dass es für mich so schnell ging, hätte ich nicht gedacht. In den Kurzeinsätzen habe ich stets 100 Prozent gegeben. Ich bin ein lockerer Typ, mache mir nicht viel Druck und jedes Mal vor dem Einlaufen mein Gebet.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.