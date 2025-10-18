Austrias Youngster: „Mache mir nicht viel Druck“

„Diese Zeit war für alle nicht leicht – ich habe alle Nebengeräusche ausgeblendet, dachte nur an meine Chance.“ Beim Spiel gegen Altach wurde Sanel Saljic Ende August ins kalte Wasser geworfen, war Austria nach dem schlechten Saisonstart zum Siegen verdammt, bangte Trainer Stephan Helm um seinen Job. Nach dem Schlusspfiff atmete Violett auf, hatte Saljic den wichtigen Assist beim Radonjic-Goldtor geliefert. „Ich habe mich extrem für den Dejan gefreut, wir sind beste Freunde, auch neben dem Platz unzertrennlich“, meint der 19-Jährige. Der mittlerweile aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist, seit Wochen durch starke Leistungen heraussticht. „Dass es für mich so schnell ging, hätte ich nicht gedacht. In den Kurzeinsätzen habe ich stets 100 Prozent gegeben. Ich bin ein lockerer Typ, mache mir nicht viel Druck und jedes Mal vor dem Einlaufen mein Gebet.“