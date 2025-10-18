Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Veilchen Sanel Saljic

Austrias Youngster: „Mache mir nicht viel Druck“

Bundesliga
18.10.2025 06:30
Wiener Austrias Sanel Saljic (re.) ist seit Wochen nicht zu halten.
Wiener Austrias Sanel Saljic (re.) ist seit Wochen nicht zu halten.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER / APA / picturedesk.com)

Wiener Austrias Youngster Sanel Saljic spricht mit der „Krone“ über seinen schnellen Aufstieg, besten Freund, Österreich sowie das Ausland. Am Samstag (17) wartet am Tivoli die WSG Tirol, wollen die Violetten nach der letzten 0:1-Pleite gegen BW Linz wieder voll anschreiben.

0 Kommentare

„Diese Zeit war für alle nicht leicht – ich habe alle Nebengeräusche ausgeblendet, dachte nur an meine Chance.“ Beim Spiel gegen Altach wurde Sanel Saljic Ende August ins kalte Wasser geworfen, war Austria nach dem schlechten Saisonstart zum Siegen verdammt, bangte Trainer Stephan Helm um seinen Job. Nach dem Schlusspfiff atmete Violett auf, hatte Saljic den wichtigen Assist beim Radonjic-Goldtor geliefert. „Ich habe mich extrem für den Dejan gefreut, wir sind beste Freunde, auch neben dem Platz unzertrennlich“, meint der 19-Jährige. Der mittlerweile aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist, seit Wochen durch starke Leistungen heraussticht. „Dass es für mich so schnell ging, hätte ich nicht gedacht. In den Kurzeinsätzen habe ich stets 100 Prozent gegeben. Ich bin ein lockerer Typ, mache mir nicht viel Druck und jedes Mal vor dem Einlaufen mein Gebet.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.692 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
91.776 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
90.718 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Bundesliga
„Krone“-Stopplicht
Belebung
Krone Plus Logo
Debüt von Italiano
GAK-Flügelflitzer muss vor WM noch die Hymne üben!
Austria fokussiert
Helms Zapfenstreich und das Duell gegen einen „Ex“
Krone Plus Logo
Veilchen Sanel Saljic
Austrias Youngster: „Mache mir nicht viel Druck“
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf