Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis

Impfung ab 1. November unentgeltlich

Ingrid Korosec, die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, zeigt sich erfreut: „Ein langer Kampf ist erfolgreich zu Ende gegangen. Schon ab 1. November wird unentgeltlich geimpft. Das ist ein wichtiger Erfolg für die Gesundheit älterer Menschen in Österreich!“, wird sie in einer Aussendung zitiert. Sie appelliert an alle Seniorinnen und Senioren, die Gratis-Impfung in Anspruch zu nehmen.