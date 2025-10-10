Vorteilswelt
Für Über-60-Jährige

Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis

Wissenschaft
10.10.2025 14:15
(Bild: thinkstockphotos.de)

Die Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken sind für Menschen ab 60 Jahren und für jüngere Risikopersonen ab November kostenlos. Die Impfstoffe gegen Gürtelrose und Pneumokokken werden direkt bei Ärzten erhältlich sein.

0 Kommentare

Das bereits bestehende Gratis-Impfprogramm für Erwachsene mit den Immunisierungen gegen Influenza, Covid-19 und HPV werde damit wie angekündigt erweitert, teilte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz mit.

Die Gürtelrose-Impfung schützt vor einer Reaktivierung der Windpocken (Feuchtblattern), erläuterte Schumann. Sie verhindere chronische Schmerzen und sorge für die Reduzierung von Krankenstandstagen und eine Entlastung des Gesundheitssystems.

Bei der Pneumokokken-Impfung gehe es um das Verhindern einer bakteriellen Lungenentzündung mit hoher Sterblichkeit bei schweren Verläufen. „Also Impfungen sind medizinisch sinnvoll und volkswirtschaftlich effizient und jeder Euro, den wir hier investieren, spart hohe Folgekosten“, sagte Schumann.

Impfung ab 1. November unentgeltlich
Ingrid Korosec, die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, zeigt sich erfreut: „Ein langer Kampf ist erfolgreich zu Ende gegangen. Schon ab 1. November wird unentgeltlich geimpft. Das ist ein wichtiger Erfolg für die Gesundheit älterer Menschen in Österreich!“, wird sie in einer Aussendung zitiert. Sie appelliert an alle Seniorinnen und Senioren, die Gratis-Impfung in Anspruch zu nehmen.

Die staatlichen Ausgaben für die Heilung von Gürtelrose übersteigen die Impfkosten bei Weitem so Korosec. Vorsorge sei nicht nur besser, sondern auch billiger, als behandeln zu müssen. Den Kosten für die Impfung stehen die Ausgaben von 56 Millionen Euro für 20.000 Spitaltage pro Jahr gegenüber.

Vor allem Ältere von Gürtelrose betroffen
Mehr als 99 Prozent der Über-50-Jährigen tragen das Varizella-Zoster-Virus (VZV), das die Gürtelrose auslöst, in sich. Jede/r Dritte erkrankt im Laufe des Lebens an der schmerzhaften Erkrankung, die hierzulande jährlich etwa 30.000 bis 40.000 Menschen betrifft - wobei das Risiko mit zunehmendem Alter deutlich steigt.

Betroffene leiden nicht nur akut enorm. Es kann auch Langzeitfolgen geben. Gürtelrose steigert etwa das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Der Totimpfstoff wird zweimalig in einem Abstand von mindestens zwei Monaten verabreicht. Bisher kostete die Gürtelrose-Impfung 500 Euro pro Person.

