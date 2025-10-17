Schroffe Rätikon-Gipfel im goldenen Herbstlicht

Typ: mittelschwere Bergwanderung, ein wenig Erfahrung im alpinen Gelände sollte man mitbringen

Dauer: rund viereinhalb Stunden (hin/retour ab Gletscherbachbrücke) Ausgangspunkt: Gletscherbachbrücke an der Schattenlagantstraße im Brandnertal Anforderung: gute Grundkondition, Trittsicherheit

Ausrüstung: knöchelhohe Wanderschuhe mit guter Profilsohle, Tagesrucksack mit Jause und Getränk, dem Wetter angepasste Kleidung (die Temperaturen können in der Höhe sehr eisig sein), Wanderstöcke für den Abstieg

Einkehrmöglichkeiten: direkt im Ortszentrum von Brand findet sich eine große Auswahl und Lokalen und Gasthöfen

Öffentliche Verkehrsmittel: Die Buslinie 580 W ab Bludenz Bahnhof fährt bis Brand, Ausstieg entweder bei der Palüdbahn (längere Route) oder an der Haltestelle Sonnenlagant