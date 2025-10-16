Junggesellenabschied eskalierte komplett

Nebel verhinderte Hubschraubereinsatz

Der eigentlich verfügbare nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber konnte wegen dichten Nebels nicht starten. Drei Mitglieder der Bergwacht, darunter ein Notarzt, sowie zwei Polizisten machten sich daraufhin auf den Weg. Die Einsatzkräfte nutzten eine Materialseilbahn, um zur Hütte zu gelangen. Oben angekommen bot sich ihnen ein chaotisches Bild: Fast alle Gäste der Feier waren völlig besoffen, eine Person war bereits bewusstlos.

Sechsstündiger Einsatz

Der bewusstlose Mann wurde medizinisch versorgt und mit der Seilbahn ins Tal gebracht. Während des Transports erbrach er sich heftig, wodurch die Bahn und der Bergesack aufwendig gereinigt werden mussten. Im Krankenhaus wurde gegen 4 Uhr morgens immer noch „ein beeindruckend hoher Promillewert gemessen“ festgestellt.