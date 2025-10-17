Ortschef schießt scharf gegen Parteifreund Wallner

„Paradebeispiel für veraltete Strukturen“

Die Grundsteuer betrachtet Gohm als ein Paradebeispiel für veraltete Strukturen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und fehleranfälligen Schnittstellen. „Für die notwendige Reform sind wir auch bereit, bei den Grundstücksbewertungen mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Mehreinnahmen durch die überfällige Indexierung könnten den dafür benötigten Personal- und Zeitaufwand zum Teil abdecken“, erläutert Gohm. Für die Eigentümer für Wohn- und Betriebsflächen sollten die Auswirkungen sehr überschaubar sein. Wünschenswert seien aber Steuerungseffekte, die auch das Potenzial haben sollten, das Wohnen leistbarer zu machen. „Damit die entsprechenden Modelle ausgearbeitet werden können, darf die Reform jetzt aber nicht von vornherein abgewürgt werden.“