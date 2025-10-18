GAK-Flügelflitzer muss vor WM noch die Hymne üben!

Am Samstag empfängt der GAK die Hartberger zum steirischen Derby. Zuvor sprach die „Krone“ mit Jacob Italiano über sein Debüt für die Nationalmannschaft, warum er auf eine WM-Teilnahme hoffen darf, wie es um seine Fitness steht und das Match gegen die Oststeirer.
„Dieses Mal habe ich die Hymne noch nicht mitgesungen, weil ich keine Zeit zum Üben gehabt habe. Beim, hoffentlich, nächsten Mal kann ich sie dann aber“, grinst Jacob Italiano. Der Flügelflitzer des GAK feierte vor einer Woche ja sein Debüt im australischen Nationalteam.
