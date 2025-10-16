Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas

Hat die Hamas tatsächlich keine Ahnung, wo die sterblichen Überreste vieler israelischer Geiseln liegen, die eigentlich schon wieder an Israel hätten überstellt werden sollen? Oder ist es einfach nur ein taktisches Spielchen der radikalislamischen Terrororganisation? Die Regierung in Jerusalem droht bereits mit der Wiederaufnahme des Krieges. US-Präsident Donald Trump soll dem Vernehmen nach ebenfalls bereits in diese Richtung tendieren.
Laut dem US-Sender CNN erwägt Trump, Israel grünes Licht zu geben, sollte die Hamas sich weigern, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Israels Armee könne wieder loslegen, „sobald ich das Wort gebe“, habe Trump im kurzen Telefonat gesagt.
Israel: Von Hamas übergebene Leiche war keine Geisel
Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte laut der Nachrichtenseite „ynet“, er habe das Militär angewiesen, für diesen Fall einen umfassenden Plan auszuarbeiten. Die Hamas hatte am Mittwochabend zwei weitere Leichen übergeben und nach eigener Darstellung damit alle für sie erreichbaren Überreste von Geiseln ausgehändigt. Laut Vereinbarung muss sie insgesamt 28 Geisel-Leichen übergeben. Bisher hat die Hamas zehn Leichen übergeben, davon sind sieben identifiziert.
Bei einer Leiche handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel. Die zuletzt übergebenen zwei Leichen trafen unterdessen zur Identifizierung im nationalen forensischen Institut ein.
In einer Erklärung der Hamas hieß es: „Was die übrigen Leichen betrifft, so sind zu ihrer Bergung außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen nötig“. Man unternehme große Anstrengungen, um die Sache abzuschließen. Israels Armee erklärte: „Die Hamas ist verpflichtet, sich an die Vereinbarung zu halten und die nötigen Schritte zu unternehmen, um alle Geiseln zurückzugeben.“
USA: „Das ist eine sehr komplizierte Situation“
Viele Leichen von Geiseln könnten unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein. „Dies ist eine sehr komplizierte Situation“, sagte ein ranghoher US-Berater. „Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier nicht weggehen werden, bis alle (Geiseln) nach Hause kommen.“ Sowohl israelische als auch US-Beamte befürchten laut der US-Nachrichtenseite „Axios“, dass rechtsextreme Minister in Israels Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Frage der Rückgabe der toten Geiseln nutzen werden, um das Waffenruhe-Abkommen zu untergraben und auf eine Wiederaufnahme des Krieges zu drängen. „Wir können nicht zulassen, dass das Abkommen scheitert“, wurde ein Beamter der US-Regierung zitiert.
Israel zu zweiten Phase „bereit“, wenn Leichen überstellt sind
Israel teilte der Trump-Regierung laut „Axios“ mit, dass es entschlossen sei, zur zweiten Phase des Abkommens überzugehen, in der von der Hamas die Entwaffnung und Abgabe der Macht verlangt wird und sich Israels Armee weiter aus dem Gazastreifen zurückziehen soll. Regierungsvertreter betonten demnach jedoch, dass der Übergang zur zweiten Phase schneller verlaufe, wenn die Leichen rasch zurückgebracht werden. Trump zufolge laufen bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gaza-Kriegs.
