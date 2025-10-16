„Versteckspiel nach mehr als 500 Tagen beendet“

Was die konkreten Zahlungen angeht, flossen 2,9 Millionen Euro allein nach Lech, während viele andere Gemeinden kaum profitierten. Insgesamt verteilte das Land 14,8 Millionen Euro an Tourismus- und Gastronomiebetriebe, häufig gleichzeitig mit Bundesförderungen. „Gerade diese Verteilung zeigt, wie intransparent und unausgewogen die Vergabe abgelaufen ist“, kritisiert Einwallner die Tatsache, dass fast ein Fünftel der gesamten Landesförderung in eine einzige Tourismusgemeinde geflossen ist. „Einmal mehr zeigt sich, dass die Gemeinde Lech überproportional vom Land profitiert.“ Erst vor wenigen Wochen wurde ja bekannt, dass das Land für das umstrittene Luxusprojekt „Lechwelten“ Förderungen in Millionenhöhe genehmigt und dabei sogar die Fördergrenzen angehoben hatte – auf Basis eines Gutachtens, das von der Gemeinde beauftragt wurde.