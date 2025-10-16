Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Covidförderungen

„Versteckspiel nach mehr als 500 Tagen beendet“

Vorarlberg
16.10.2025 15:49
Die Gemeinde Lech profitierte nicht nur in Sachen „Lechwelten“ von großzügigen ...
Die Gemeinde Lech profitierte nicht nur in Sachen „Lechwelten“ von großzügigen Landesförderungen.(Bild: Mathis Fotografie)

Die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung müssen nach einem  Gerichtsentscheid die Zahlen über die Covid-Förderungen offenlegen. SPÖ-Kontrollsprecher Reinhold Einwallner kritisiert das Vorgehen und den Umgang mit Steuergeldern.  

0 Kommentare

Nach über 500 Tagen des Schweigens mussten die Mitglieder Vorarlberger Landesregierung nun die Empfänger und Summen ihrer Corona-Förderungen offenlegen. Für SPÖ-Kontrollsprecher Reinhold Einwallner ist die verspätete Offenlegung ein „politisches Armutszeugnis“. „Die Landesregierung hat fast eineinhalb Jahre gebraucht, um eine ganz einfache Frage zu beantworten: Welches Unternehmen hat von der Landesregierung wie viel Steuergeld bekommen? Diese Intransparenz ist bezeichnend für das System Wallner – verheimlichen, verzögern, verschleppen. Am Ende mussten wieder die Gerichte dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit erfährt, was längst selbstverständlich sein sollte.“

Reinhold Einwallner lässt kein gutes Haar an der Förderpolitik des Landes.
Reinhold Einwallner lässt kein gutes Haar an der Förderpolitik des Landes.(Bild: Mathis Fotografie)

Was die konkreten Zahlungen angeht, flossen 2,9 Millionen Euro allein nach Lech, während viele andere Gemeinden kaum profitierten. Insgesamt verteilte das Land 14,8 Millionen Euro an Tourismus- und Gastronomiebetriebe, häufig gleichzeitig mit Bundesförderungen. „Gerade diese Verteilung zeigt, wie intransparent und unausgewogen die Vergabe abgelaufen ist“, kritisiert Einwallner die Tatsache, dass fast ein Fünftel der gesamten Landesförderung in eine einzige Tourismusgemeinde geflossen ist. „Einmal mehr zeigt sich, dass die Gemeinde Lech überproportional vom Land profitiert.“ Erst vor wenigen Wochen wurde ja bekannt, dass das Land für das umstrittene Luxusprojekt „Lechwelten“ Förderungen in Millionenhöhe genehmigt und dabei sogar die Fördergrenzen angehoben hatte – auf Basis eines Gutachtens, das von der Gemeinde beauftragt wurde.

Verstöße gegen Covid-Auflagen und Konkurse
Auch, dass Betriebe Förderungen erhielten, die später insolvent gingen oder gegen Corona-Auflagen verstoßen hatten, sei „hochproblematisch“, meinte Einwallner. So gingen beispielsweise gut 6000 Euro Förderung an den „Pin Club“ in Koblach, der vor der Pleite mehrfach gegen Covid-Auflagen verstoßen hatte. Knapp 6000 Euro Investitionsprämie zahlte das Land an ein Steakhaus in Lustenau, das ebenfalls in die Insolvenz schlitterte. „Das Land hat Geld ausbezahlt, ohne klare Kriterien und spürbare Nachkontrolle“, ärgert sich Einwallner über den Umgang mit Steuergeldern. Hinzu käme eben auch, dass einige Unternehmen auch Bundesmittel bezogen hätten, weshalb es zu Überförderungen gekommen sei.

Wie klug es letztlich war, die Auskunft über den Fluss von Steuergeldern so lange zu verweigern und zudem ein 5400 Euro teures Gutachten zu erstellen, um genau dies zu rechtfertigen, sei dahin gestellt. In Anbetracht der traurigen finanziellen Lage des Landes wäre ein achtsamerer Umgang mit Steuergeldern aber mehr als wünschenswert.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 10°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 13°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 12°
Symbol bedeckt
Feldkirch
9° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Vorarlberg
Covidförderungen
„Versteckspiel nach mehr als 500 Tagen beendet“
Sechstündiger Einsatz
Junggesellenabschied eskalierte komplett
Untersuchungen zeigen:
Etwas weniger Schulkinder leiden unter Adipositas
Budget 2026
Land verschuldet sich um weitere 200 Millionen
Ein Tier geschossen
Ausgebüxte junge Rinder trampeln über Kinder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf