Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte

„So etwas haben wir noch nie erlebt“ – Bogensportler und Jäger sind sich bei diesem Unfall einig: Das dürfte eigentlich nicht passieren. Doch tatsächlich erlegte ein erst zwölfjähriger Bub beim Schuss mit einem Pfeil auf eine unechte Monsterspinne ein echtes Rehkitz. Jetzt befürchtet der Bogenparcours-Betreiber eine Sicherheitsdiskussion.
Verfehlt und trotzdem ein „perfekter Schuss“, wie Jäger einem zwölfjährigen Bogenschützen zugestehen. Denn der Mühlviertler Bub hat im Bogenzentrum Breitenstein in Kirchschlag in Oberösterreich versehentlich ein Rehkitz erlegt. Und der verschossene Pfeil, der eigentlich einem künstlichen Ziel – einer Monsterspinne – gegolten hatte, traf das Bambi, das dahinter nicht erkennbar im Wald versteckt lag, in die Leber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.