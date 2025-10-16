Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte

„So etwas haben wir noch nie erlebt“ – Bogensportler und Jäger sind sich bei diesem Unfall einig: Das dürfte eigentlich nicht passieren. Doch tatsächlich erlegte ein erst zwölfjähriger Bub beim Schuss mit einem Pfeil auf eine unechte Monsterspinne ein echtes Rehkitz. Jetzt befürchtet der Bogenparcours-Betreiber eine Sicherheitsdiskussion.