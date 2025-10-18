Recht geht vom Volk aus – aber ist Recht leistbar?

Nach dem blauen Wahldebakel im Kärntner Wolfsberg rücken auch Gerichtskosten und Anwaltshonorare in den Fokus: Eine FP-Politikerin war von den eigenen Parteispezis „abmontiert“ worden und beklagt, dass der Gang zum Gericht mit viel zu hohen Kosten verbunden wäre. Wenn das schon eine Bundesrätin sagt – wie geht es dann Normalbürgern?