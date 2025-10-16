Syrer wollte junge Frau (17) vergewaltigen

Gemeinsam in einer Klasse

Der 24-Jährige hatte Mitte Dezember letzten Jahres eine 17-jährige Bekannte mit in seine Wohnung in Hörbranz genommen und dort versucht, sie zu vergewaltigen. Beide kannten sich aus dem Wifi Dornbirn, wo sie ihren Hauptschulabschluss nachholten. Nach einem Vormittagskurs am 19. Dezember traf der Syrer wenig später am Bahnhof auf seine obdachlose Mitschülerin. „Es war kalt, sie fror, da bot ich ihr an, zu mir nach Hause zu kommen“, schildert der 24-Jährige die damalige Ausgangslage.