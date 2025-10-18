Vorteilswelt
Hard vs. Bregenz

In der Teufelsarena bricht wieder Derbyfieber aus!

Vorarlberg
18.10.2025 06:00
In der vergangenen Saison hatte Bregenz (im Bild Srdjan Predragovic) meist das Nachsehen.
In der vergangenen Saison hatte Bregenz (im Bild Srdjan Predragovic) meist das Nachsehen.(Bild: GEPA)

Zum 107. Mal treffen heute der HC Hard und Bregenz Handball aufeinander, in der Sporthalle am See ist Bombenstimmung garantiert. Bisher lief es in dieser Saison für beide Klubs noch nicht optimal – was ein Derbysieg natürlich ein wenig ändern könnte.

Das erste Ländle-Derby in der neuen Saison in der HLA-Meisterliga steht an, bereits zum 107. Mal treffen der HC Hard und Bregenz Handball aufeinander (18). Was ein Kickstarter für die beiden Klubs sein könnte, die bisher noch nicht richtig ins neue Spieljahr gefunden haben. Die Roten Teufel liegen nach fünf gespielten Runden mit fünf Punkten auf Rang sechs, die Festspielstädter mit einem Zähler weniger auf Platz zehn. Da käme ein Sieg gegen den Lokalrivalen gerade richtig. „Wir freuen uns auf das erste Derby dieser Saison und auf eine hoffentlich volle Halle. Derbys sind immer etwas Besonderes und die Spannung steigt. Bregenz hat eine gute junge Mannschaft und wir werden uns bestens auf sie vorbereiten“, verspricht Hard-Kapitän Ante Tokic.

Hard-Kapitän Ante Tokic fordert vollsten Einsatz von seinem Team.
Hard-Kapitän Ante Tokic fordert vollsten Einsatz von seinem Team.(Bild: GEPA)

Punkte im Visier
Die jungen Bregenzer wollen heute Punkte aus Hard entführen. Um sich für die knappen Niederlagen der Vorsaison zu revanchieren, mit einem Sieg würde man den großen Rivalen zudem in der Tabelle überholen. „Es wird sicher ein sehr emotionales und intensives Spiel, in dem es vor allem darauf ankommt, von Beginn an einen großen Kampf zu liefern und als geschlossene Mannschaft aufzutreten“, weiß Bregenz-Rückraum Mitte Louis Mönch, „wir wollen den Schwung vom letzten Heimsieg gegen die Füchse mitnehmen. Die Motivation im Team ist riesig, und jeder freut sich auf das erste Derby der Saison. Und wir hoffen natürlich, die zwei Punkte für uns entscheiden zu können.“

Vorarlberg
