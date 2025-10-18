In der Teufelsarena bricht wieder Derbyfieber aus!

Das erste Ländle-Derby in der neuen Saison in der HLA-Meisterliga steht an, bereits zum 107. Mal treffen der HC Hard und Bregenz Handball aufeinander (18). Was ein Kickstarter für die beiden Klubs sein könnte, die bisher noch nicht richtig ins neue Spieljahr gefunden haben. Die Roten Teufel liegen nach fünf gespielten Runden mit fünf Punkten auf Rang sechs, die Festspielstädter mit einem Zähler weniger auf Platz zehn. Da käme ein Sieg gegen den Lokalrivalen gerade richtig. „Wir freuen uns auf das erste Derby dieser Saison und auf eine hoffentlich volle Halle. Derbys sind immer etwas Besonderes und die Spannung steigt. Bregenz hat eine gute junge Mannschaft und wir werden uns bestens auf sie vorbereiten“, verspricht Hard-Kapitän Ante Tokic.