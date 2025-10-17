Lkw-Fahrer (62) kracht gegen Schweizer Zollhaus

Noch bevor der 62-jährige Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr von der Schweiz nach Österreich fahren konnte, fand die Fahrt ein abruptes Ende: Am Grenzübergang Diepoldsau prallte der Lenker aufgrund eines medizinischen Problems gegen das Zollhaus. Der Mann musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.