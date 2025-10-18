Vorteilswelt
Steuergeld weg

Wie obskurer Verein seine Schulden loswerden will

Wien
18.10.2025 06:00
Das Schloss Neugebäude gehört der Stadt Wien. Sie klagt nun ausstehendes Benutzungsentgelt vom ...
Das Schloss Neugebäude gehört der Stadt Wien. Sie klagt nun ausstehendes Benutzungsentgelt vom Kulturverein ein.(Bild: Eva Manhart)

Viele Hunderttausende Euro hat der Kulturverein Simmering an Steuergeld erhalten – nun soll alles weg sein. Selbst die Stadt Wien zieht vor Gericht. Doch sie wird ebenso wie Musiker und Handwerker von ihren Forderungen wohl kaum mehr etwas zu sehen bekommen. Der Ruf nach der Justiz wird laut.    

Kino im Burghof, Mittelalterfeste, Konzerte: Seit Jahrzehnten darf der Kulturverein Simmering das Schloss Neugebäude exklusiv bespielen. In der Corona-Zeit, als eine Teststraße im historischen Gebäude aufgebaut war, sahnte er so richtig ab.

