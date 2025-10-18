Wie obskurer Verein seine Schulden loswerden will

Viele Hunderttausende Euro hat der Kulturverein Simmering an Steuergeld erhalten – nun soll alles weg sein. Selbst die Stadt Wien zieht vor Gericht. Doch sie wird ebenso wie Musiker und Handwerker von ihren Forderungen wohl kaum mehr etwas zu sehen bekommen. Der Ruf nach der Justiz wird laut.