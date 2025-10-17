Vorsicht vor Abzocke beim Pelletskauf!

Da sich die Vorräte dem Ende zuneigen, will Herr R. vor dem Winter – sie so viele andere – Pellets nachbestellen. Im Internet stößt er auf ein vermeintlich seriöses Angebot: Fünf Tonnen lose Pellets für unter 1000 Euro - das ist weniger als die Hälfte des marktüblichen Preises. Ein guter Deal also. Herr P. gibt die Bestellung auf und wählt zunächst PayPal als Zahlungsmethode. Kurz darauf erhält er eine E-Mail mit der Aufforderung, stattdessen per Expressüberweisung an eine Privatperson zu zahlen – in Aussicht gestellt wird ihm dafür ein angeblicher Sonderrabatt.