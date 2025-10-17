Vorteilswelt
Eiskalte Wölfe

Lustenaus nächster Gegner sorgte für einen Rekord

Vorarlberg
17.10.2025 09:55
Auf Pius Grabher & Co. kommt gegen St. Pölten viel Arbeit zu.
Auf Pius Grabher & Co. kommt gegen St. Pölten viel Arbeit zu.(Bild: GEPA)
Mit 25 Zählern aus neun Partien hat St. Pölten einen neuen Ligarekord aufgestellt. Und damit die Austria abgelöst, die in der Aufstiegssaison 2021/22 nach neun Runden „nur“ 24 Punkte auf ihrem Konto hatte. Die Niederösterreicher rocken bisher die Meisterschaft in Liga zwei und gelten nach dem Traumstart als Titelkandidat Nummer eins. Da stellt sich die Frage: Wer soll bzw. kann dieses Team aufhalten? Austria-Trainer Markus Mader kennt die Antwort: „Wir wollen ihren Lauf stoppen. Wenn wir vorne dran bleiben wollen, müssen wir ohnehin gewinnen.“ Verliert die Austria, würde der Rückstand auf die Elf von Cem Sekerlioglu bereits zwölf Punkte betragen.

Nach einem Drittel der Meisterschaft wäre es aber zu früh, von einer Vorentscheidung zu sprechen. Zumal St. Pölten diesen Lauf nicht ewig haben wird. „Irgendwann werden die Spiele nicht mehr gewonnen, dann steigt der Druck“, weiß Lustenaus Kapitän Pius Grabher. Auch die Austria verspielte einst ein Neun-Punkte-Polster auf Grödig und hatte auch im Aufstiegsjahr nach grandiosem Saisonstart mehrere Hänger. Bisher zeichnete St. Pölten auch eine tolle Moral aus. Vier Spiele wurden nach Rückstand noch gewonnen.

St. Pöltens Marco Hausjell (l.) und Marc Stendera (r.) sind die gefährlichsten Schützen der ...
St. Pöltens Marco Hausjell (l.) und Marc Stendera (r.) sind die gefährlichsten Schützen der Liga.(Bild: GEPA)

Zwei Scharfschützen
Mit 23 Toren verfügen die „Wölfe“ über eine überragende Offensive. Allein das Duo Marco Hausjell (7 Treffer) und Marc Stendera (6) scorte bisher 13-Mal. Die beiden führen auch die Torschützenliste an. Da wird auf die Lustenauer Defensive viel Arbeit zukommen. Die Austria, die bis auf Nico Gorzel aus dem Vollen schöpfen kann, ist seit sechs Runden ungeschlagen, St. Pölten wiederum gewann die letzten fünf Partien.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Vorarlberg
