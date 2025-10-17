Lustenaus nächster Gegner sorgte für einen Rekord

Mit 25 Zählern aus neun Partien hat St. Pölten einen neuen Ligarekord aufgestellt. Und damit die Austria abgelöst, die in der Aufstiegssaison 2021/22 nach neun Runden „nur“ 24 Punkte auf ihrem Konto hatte. Die Niederösterreicher rocken bisher die Meisterschaft in Liga zwei und gelten nach dem Traumstart als Titelkandidat Nummer eins. Da stellt sich die Frage: Wer soll bzw. kann dieses Team aufhalten? Austria-Trainer Markus Mader kennt die Antwort: „Wir wollen ihren Lauf stoppen. Wenn wir vorne dran bleiben wollen, müssen wir ohnehin gewinnen.“ Verliert die Austria, würde der Rückstand auf die Elf von Cem Sekerlioglu bereits zwölf Punkte betragen.