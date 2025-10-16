Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken

Feierte mit Kabarett-Programm Premiere

Statt am Bau anzuheuern, entschied sich Scheitz schlussendlich doch wieder für das, was sie am besten kann – Leute zu unterhalten! Mit ihrem neuen Kabarett-Programm „Der Lack ist ab!“ und ihrem Bühnenpartner Thomas Schreiweis sorgt sie seit der erfolgreichen Premiere im CasaNova in der letzten Woche für reichlich Lacher bei ihren Fans.