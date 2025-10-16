Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken

Nach dem ORF-Aus hat sich Verena Scheitz mit durchaus skurrilen Vermittlungsversuchen durch das AMS herumschlagen müssen. In „Willkommen Österreich“ beweist die Moderatorin und Kabarettistin aber, dass sie trotzdem darüber lachen kann.
Viele Jahre lang stand Verena Scheitz für den ORF vor der Kamera. Doch das Ende ihres Vertrags Ende 2024 brachte für die beliebte Moderatorin auch neue Herausforderungen mit sich – unter anderem Job-Vermittlungsversuche durch das AMS.
Scheitz dachte erst an TV-Scherz
In „Willkommen Österreich“ plauderte die 53-Jährige nun offen über eine ganz besondere Skurrilität, die ihr am Arbeitsmarktservice passiert ist. „Die haben mich dann tatsächlich am Bau empfohlen“, kann es Scheitz bis heute nicht wirklich fassen. Das sei wirklich nicht gelogen, beteuerte sie.
Kurz habe sie gedacht, sie sei bei der „Versteckten Kamera“ gelandet, habe dann aber nachgefragt: „Hochbau, Tiefbau, Straßenbau? Wo sehen Sie mich da genau?“ Woraufhin ihr AMS-Betreuer geantwortet habe: „Na, ich sehe Sie gar nirgends, das System sieht Sie ...“
Das, was ihr am AMS passiert sei, das sei jedoch kein Einzelfall, weiß Scheitz weiter zu berichten. Einem ihrer Kollegen, der eigentlich als Regisseur tätig ist, hätten sie den Job eines Justizwachebeamten vorgeschlagen, schmunzelte die Kabarettistin.
Feierte mit Kabarett-Programm Premiere
Statt am Bau anzuheuern, entschied sich Scheitz schlussendlich doch wieder für das, was sie am besten kann – Leute zu unterhalten! Mit ihrem neuen Kabarett-Programm „Der Lack ist ab!“ und ihrem Bühnenpartner Thomas Schreiweis sorgt sie seit der erfolgreichen Premiere im CasaNova in der letzten Woche für reichlich Lacher bei ihren Fans.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.