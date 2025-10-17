Eine ganze Dekade ohne einen Sieg bei den Bullen

Allerdings haben die Vorarlberger in dieser Saison schon zwei Langzeitserien hinter sich gelassen. Gegen den LASK gab es im 16. Anlauf den ersten Heimsieg in der Bundesliga überhaupt. Und bei Rapid holte die Ingolitsch-Elf nach sieben Niederlagen in Folge ein torloses Remis. Das gibt auch Selbstvertrauen vor dem Salzburg-Spiel „Wir gehen als Außenseiter in die Partie. Aber das waren wir auch gegen Wolfsberg und Rapid, haben trotzdem Punkte geholt. Mit voller Intensität dagegen halten und die Chancen, die wir bekommen, dann auch nützen,“ kennt Jäger das Erfolgsrezept.