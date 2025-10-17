Eine ganze Dekade ohne einen Sieg bei den Bullen

Über zehn Jahre ist es her, seit die Rheindörfler zuletzt in der Mozartstadt einen Sieg bejubeln durften. Am Sonntag ist es wieder so weit, die Vorarlberger starten den nächsten Anlauf. Und gehen dank der bisher so starken Saison ziemlich optimistisch in das Duell mit den Bullen.
Man schrieb den März 2015, als Altach zuletzt bei Red Bull Salzburg gewonnen hat. Durch einen Treffer von Ismail Tajouri. Seither war den Reisen der Rheindörfler in die Mozartstadt der geringstmögliche Erfolg beschieden: ein einziges Remis in insgesamt 13 Duellen.
Kein Altach-Kicker kennt Salzburg so gut wie Kapitän Lukas Jäger: Der Alberschwender feiert morgen mit dem 30. Spiel gegen die Bullen ein kleines Jubiläum. Bislang ging der Mittelfeldspieler gegen die Salzburger fünfmal als Sieger – zweimal mit Altach, dreimal mit Sturm – vom Platz, gleich oft also wie Altach in den bisherigen 42 Begegnungen mit dem 17-fachen österreichischen Meister.
Allerdings haben die Vorarlberger in dieser Saison schon zwei Langzeitserien hinter sich gelassen. Gegen den LASK gab es im 16. Anlauf den ersten Heimsieg in der Bundesliga überhaupt. Und bei Rapid holte die Ingolitsch-Elf nach sieben Niederlagen in Folge ein torloses Remis. Das gibt auch Selbstvertrauen vor dem Salzburg-Spiel „Wir gehen als Außenseiter in die Partie. Aber das waren wir auch gegen Wolfsberg und Rapid, haben trotzdem Punkte geholt. Mit voller Intensität dagegen halten und die Chancen, die wir bekommen, dann auch nützen,“ kennt Jäger das Erfolgsrezept.
