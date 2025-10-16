Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes

Wer sein E-Mail-Konto, das Online-Banking oder berufliche Logins schützen will, setzt heute auf Zwei-Faktor-Authentifizierung und bestätigt seine Identität mit einem Zusatz-Code, wenn er sich bei einem Online-Dienst anmeldet. Doch die Zusatz-Codes können auf Android-Smartphones abgefangen werden, warnen IT-Sicherheitsforscher der University of California. Sie präsentieren eine neue Angriffsmethode, mit der sie alles sehen, was sich auf dem Display ihres Ziels abspielt. Darunter auch die Codes in Authentifizierungs-Apps, bei denen es Sicherheitsvorkehrungen gegen Screenshots gibt. Krone+ verrät, wie der „Pixnapping“-Angriff funktioniert und wie man sich davor schützt.