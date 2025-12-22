Nickelodeon-Star Tylor Chase lebt auf der Straße

Abwärtsspirale nach der Kinderkarriere

Der Fall von Tylor Chase steht symptomatisch für die Herausforderungen, denen viele junge Talente nach dem Ende ihrer großen Erfolgsserien gegenüberstehen. Obwohl er nach seiner Zeit bei Nickelodeon noch in Produktionen wie „Life in Pieces“ zu sehen war, blieb der dauerhafte Erfolg im Erwachsenenalter aus. Das Ausbleiben neuer Rollenangebote führte in Kombination mit dem hohen Kostendruck in Los Angeles zu einer Abwärtsspirale, die schließlich in der Wohnungslosigkeit endete.