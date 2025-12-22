Schellhorn-Vorschlag: Genügen drei Bundesländer?

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn kann sich künftig drei statt neun Bundesländer in Österreich vorstellen. Doch wie sieht das die „Krone“-Community? Unsere Frage des Tages vom 22. Dezember lautet: „Schellhorn-Vorschlag für weniger Föderalismus: Sollen die neun Bundesländer auf drei zusammengefasst werden?“
Ihre Meinung zählt!
Ist eine Zusammenlegung der Bundesländer sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile hätte eine Umsetzung dieses Vorschlags? Welche Bundesländer würden Sie zusammenfassen, und wie könnten diese drei Bundesländer benannt werden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Vorschläge in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.