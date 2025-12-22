Vorteilswelt
Schellhorn-Vorschlag: Genügen drei Bundesländer?

Forum
22.12.2025 11:37
Künftig nur noch drei statt neun Bundesland-Flaggen?
Künftig nur noch drei statt neun Bundesland-Flaggen?(Bild: gomai(c)fotografie)

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn kann sich künftig drei statt neun Bundesländer in Österreich vorstellen. Doch wie sieht das die „Krone“-Community? Unsere Frage des Tages vom 22. Dezember lautet: „Schellhorn-Vorschlag für weniger Föderalismus: Sollen die neun Bundesländer auf drei zusammengefasst werden?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Ist eine Zusammenlegung der Bundesländer sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile hätte eine Umsetzung dieses Vorschlags? Welche Bundesländer würden Sie zusammenfassen, und wie könnten diese drei Bundesländer benannt werden?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Vorschläge in den Kommentaren!

