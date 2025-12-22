Mit Luxusschlitten beinahe ein Polizeiauto gerammt

Polizistin geschlagen

Der Lenker wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von „beinahe 1,8 Promille“, erklärte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Im Zuge der Kontrolle zeigte sich der verdächtige Serbe jedoch uneinsichtig, wurde immer aggressiver und schlussendlich handgreiflich. So schlug er einer Beamtin mehrmals gegen den Oberkörper, sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie den Dienst nicht weiter fortsetzen konnte.