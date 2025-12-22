Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ersatz für Acts

2000 Menschen bewarben sich für ESC-Bühnenjobs

Wien
22.12.2025 12:41
Jobs auf der Bühne des Eurovision Song Contest 2026 sind heiß begehrt.
Jobs auf der Bühne des Eurovision Song Contest 2026 sind heiß begehrt.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Für den Eurovision Song Contest (ESC) in Wien haben sich 2000 Menschen als sogenannte Stand-Ins beworben. Dabei geht es darum, bei den ersten Proben die eigentlichen Acts zu ersetzen, sprich zu singen und zu tanzen. Sie müssen die Choreografien der einzelnen Länder umsetzen.

0 Kommentare

Auf diese Weise sollen die technischen Abläufe verfeinert werden, bevor die eigentlichen Länderdelegationen für die finalen Probewochen eintreffen. Von den 2000 Bewerberinnen und Bewerbern aus aller Welt wurden nun 650 zum Vorsprechen nach Wien eingeladen. Die Tänzerinnen und Tänzer mussten innerhalb von 30 Minuten eine Choreografie lernen und diese vortanzen. Die Singenden mussten unterdessen mit verschiedenen Songs ihre Bandbreite unter Beweis stellen.

Wer tatsächlich den Sprung unter die 30 Auserwählten für die TV-Musikshow schafft, soll bis Ende Jänner bekannt sein. Am 12. Jänner steht dann auch die feierliche Übergabe der Song-Contest-Insignien zwischen den Bürgermeistern von Basel und Wien an. Anschließend wird die Startreihenfolge für die beiden Halbfinalshows verlost. Österreich hat als Gastgeber nach dem Sieg von JJ mit „Wasted Love“ automatisch ein Finalticket.

Lesen Sie auch:
Tamara Flores hat ihren Platz in der Song-Contest-Ausscheidung niedergelegt. 
Traum geplatzt
ESC-Drama schon vor der Show: Kandidatin raus!
18.12.2025
2 Bands, 10 Solisten
Diese Künstler wollen uns beim ESC vertreten
15.12.2025

Vertreterinnen und Vertreter aus weiteren 30 Ländern werden am 12. und 14. Mai 2026 in den Semifinalen um je zehn Finaltickets singen. Neben Österreich sind die Großzahler Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien automatisch im Finale. Spanien hat, wie andere Länder, aufgrund der Teilnahme von Israel abgesagt. Wer für Österreich ins Rennen gehen wird, wird am 20. Februar entschieden. 12 Acts stehen zur Auswahl, dafür gab es mehr als 500 Bewerbungen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.997 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.100 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
99.196 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wien
Ersatz für Acts
2000 Menschen bewarben sich für ESC-Bühnenjobs
Lenker auf Abwegen
Mit Luxusschlitten beinahe ein Polizeiauto gerammt
Böller in der Hand
Explosion beim Zündeln: Kind (10) schwer verletzt
30.000 Euro Schaden
Illegale Tuning-Shows vor Online-Publikum
Mehrere Ausnahmen
Geschäfte am 24. Dezember bis 13 Uhr geöffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf