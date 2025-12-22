2000 Menschen bewarben sich für ESC-Bühnenjobs

Vertreterinnen und Vertreter aus weiteren 30 Ländern werden am 12. und 14. Mai 2026 in den Semifinalen um je zehn Finaltickets singen. Neben Österreich sind die Großzahler Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien automatisch im Finale. Spanien hat, wie andere Länder, aufgrund der Teilnahme von Israel abgesagt. Wer für Österreich ins Rennen gehen wird, wird am 20. Februar entschieden. 12 Acts stehen zur Auswahl, dafür gab es mehr als 500 Bewerbungen.