Luxemburg ist einer der reichsten Staaten der Welt. Sowohl beim Verdienst als auch beim Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf rangiert das Großherzogtum seit Jahren unter den Top 3. Trotzdem wurde Luxemburg im vergangenen Jahr mit österreichischem Steuergeld unterstützt. Übrigens auch von Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Frankreich, Spanien, Irland, Dänemark und Finnland. Gemeinsam mit diesen Staaten finanzieren wir als Nettozahler die gesamte EU. Luxemburg hingegen kassierte 2024 gut 380 Millionen Euro mehr von der EU, als es einbezahlt hat.