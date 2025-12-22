Vorteilswelt
Böller in der Hand

Explosion beim Zündeln: Kind (10) schwer verletzt

Wien
22.12.2025 12:30
Der Zehnjährige zog sich schwere Verletzungen an seiner Hand zu (Symbolbild).
Der Zehnjährige zog sich schwere Verletzungen an seiner Hand zu (Symbolbild).(Bild: Sabine Katzenberger)

Ein Zehnjähriger wurde durch einen Böller am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing an der Hand verletzt. Der Bursch musste mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Die Polizei weist abermals darauf hin, dass verbotene Knallkörper strafbar sind. 

Noch rund eineinhalb Wochen bis Silvester – und die Fälle mit verbotenen Böllern und Knallkörpern häufen sich. Vor allem Kinder und Jugendliche zündeln mit Pyrotechnik und ziehen sich dabei teils schwere Verletzungen zu.

Knallkörper in Hand explodiert
Der Zehnjährige zündelte mit Pyrotechnik, die in seiner Hand explodierte. Zum genauen Ablauf machte das Kind gegenüber der Polizei keine Angaben.

Die Berufsrettung Wien versorgte das Kind notfallmedizinisch und brachte es mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus. Am Vorfallsort konnten keine Spuren gesichert werden, die detaillierte Rückschlüsse auf die Art des pyrotechnischen Gegenstands zulassen. Auch Zeugen des Unfalls gab es keine.

Lesen Sie auch:
In dieser Parkanlage ist es zu dem schweren Unfall gekommen.
Hand teils abgetrennt
Böller explodiert: Elfjähriger schwer verletzt
07.12.2025
Auch Auge verletzt
Böller-Explosion: Bub (11) verlor Teile der Hand
05.11.2025

Polizei warnt vor verbotener Pyrotechnik
Ein Angehöriger des Kindes erschien später am Ort des Geschehens. Die Polizei weist erneut eindringlich darauf hin, dass Besitz und Verwendung verbotener Böller und Knallkörper strafbar seien. Zudem stellen sie eine massive Gefahr für die eigene Sicherheit und für unbeteiligte Personen dar.

