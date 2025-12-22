Alta-Badia-Slalom bringt Neureuther auf die Palme

Zudem sei ein Montag kurz vor Weihnachten der „so ziemlich ungeeignetste Tag für die Austragung von einem Weltcuprennen“, schimpft der 41-jährige Deutsche. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird. Nur wenige werden die Zeit finden, morgens um 10 Uhr den ersten Durchgang anzuschauen. Und wenn um 13.30 Uhr der entscheidende Lauf gestartet wird, sind ebenfalls die meisten Ski-Fans bei der Arbeit.“