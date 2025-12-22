Vorteilswelt
„Völlig ungeeignet!“

Alta-Badia-Slalom bringt Neureuther auf die Palme

Ski Alpin
22.12.2025 11:46
Felix Neureuther ist bekannt für deutliche Worte.
Felix Neureuther ist bekannt für deutliche Worte.

Deutliche Worte von Felix Neureuther! Der einstige Ski-Held der Deutschen und nunmehrige TV-Experte kann sich mit dem Slalom in Alta Badia nicht anfreunden.

„Es fängt damit an, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung für einen Riesenslalom eignet, aber das Gelände passt überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom“, wird Felix Neureuther vom „Blick“ zitiert.

Manuel Feller beim Slalom in Alta Badia
Manuel Feller beim Slalom in Alta Badia

Zudem sei ein Montag kurz vor Weihnachten der „so ziemlich ungeeignetste Tag für die Austragung von einem Weltcuprennen“, schimpft der 41-jährige Deutsche. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird. Nur wenige werden die Zeit finden, morgens um 10 Uhr den ersten Durchgang anzuschauen. Und wenn um 13.30 Uhr der entscheidende Lauf gestartet wird, sind ebenfalls die meisten Ski-Fans bei der Arbeit.“

Fabio Gstrein
Slalom in Alta Badia
Gstrein mischt vorne mit, Noel führt zur Halbzeit
22.12.2025

„Erster Schritt in Richtung Chancengleichheit“
Auch der diesjährige Rennkalender stößt aufgrund der ungleichen Verteilung bei den Speed-Spezialisten auf wenig Gegenliebe. „Ich kann den Ärger der Abfahrer, dass im Weltcup-Kalender viel mehr Slaloms angesetzt sind, auch aufgrund von diesem Beispiel nachvollziehen“, meint Neureuther. Nachsatz: „Wenn man diesen völlig ungeeigneten Slalom in Alta Badia ersatzlos streichen würde, würde man einen ersten Schritt in Richtung Chancengleichheit machen!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
