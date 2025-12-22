Mirja du Mont ist erste Dschungelcamp-Kandidatin

Es ist wieder so weit: Die deutsche Z-Promi-„WM“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat seine erste Wettkämpferin für die 19. Staffel bekanntgegeben.

Schauspielerin und Model Mirja du Mont, bekannt aus dem Film „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ und der Fernsehserie „Unter uns“ geht als erster Prüfling ins Rennen. Dort kämpft sie im Dickicht des australischen „Dschungels“ um den Titel des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin.