Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex von Sky du Mont

Mirja du Mont ist erste Dschungelcamp-Kandidatin

Society International
22.12.2025 12:04
Die 49-Jährige wagt im Jänner 2026 das Abenteuer ihres Lebens.
Die 49-Jährige wagt im Jänner 2026 das Abenteuer ihres Lebens.(Bild: APA-Images / Action Press / Christoph Hardt)

Zwischen Dschungelprüfungen, Lagerfeuer und großen Egos steht die nächste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in den Startlöchern. Eine erste Kandidatin ist bereits bekannt – und sie hat schon klargestellt, welche Eigenschaft ihrer Mitstreiter ihr garantiert nicht schmecken wird.

0 Kommentare

Es ist wieder so weit: Die deutsche Z-Promi-„WM“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat seine erste Wettkämpferin für die 19. Staffel bekanntgegeben. 
Schauspielerin und Model Mirja du Mont, bekannt aus dem Film „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ und der Fernsehserie „Unter uns“ geht als erster Prüfling ins Rennen. Dort kämpft sie im Dickicht des australischen „Dschungels“ um den Titel des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin. 

Moderiert wird die 18. Staffel von Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow und Jan Köppen.
Moderiert wird die 18. Staffel von Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow und Jan Köppen.(Bild: Foto: RTL / Pascal Bünning)

Die 49-jährige Ex-Ehefrau von Sky du Mont sprach im Vorfeld davon, dass sie im Rennen um die Sterne wohl die Rolle der „Camp-Mama“ einnehmen wird und definitiv fit für die Prüfungen in der Wildnis sei, weil sie auf Luxus gut verzichten könne. Das Model macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie für völlig unausstehlich hält, „wenn jemand abgehoben ist“.

Lesen Sie auch:
Wer zieht 2026 ins Dschungelcamp? 
„Werde NICHT schauen!“
Neue Dschungelcamper sorgen für irren Shitstorm
27.11.2025
Krone Plus Logo
Grünes Licht der EU
Reise des Mehlwurms: Vom Dschungelcamp aufs Teller
10.02.2025

Ab dem 23. Jänner können sich Reality-Fans wieder tagtäglich zur Primetime beim deutschen Privatsender RTL an den Dschungelprüfungen der zwölf mehr oder weniger bekannten, deutschen Promis erfreuen. Die seit dem Jahr 2011 – mit Ausnahme von 2021 – jährlich stattfindende Sendung unterhielt vergangenes Jahr im Schnitt über vier Millionen Zuseher. Der Drehort war zuletzt im Osten Australiens, nahe der Gold Coast im Bundesstaat New South Wales. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.997 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.100 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
99.196 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Society International
Ex von Sky du Mont
Mirja du Mont ist erste Dschungelcamp-Kandidatin
Tragisches Schicksal
Nickelodeon-Star Tylor Chase lebt auf der Straße
„The Wire“-Star
US-Schauspieler James Ransone (46) ist tot
Western‑Vibes
Arnies Sohn Joseph sorgt in Aspen für Cowboy‑Glam
Schock vor Weihnachten
„War meine Heldin“: Clooneys Schwester ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf