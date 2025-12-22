Mirja du Mont ist erste Dschungelcamp-Kandidatin

Zwischen Dschungelprüfungen, Lagerfeuer und großen Egos steht die nächste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in den Startlöchern. Eine erste Kandidatin ist bereits bekannt – und sie hat schon klargestellt, welche Eigenschaft ihrer Mitstreiter ihr garantiert nicht schmecken wird.
Es ist wieder so weit: Die deutsche Z-Promi-„WM“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat seine erste Wettkämpferin für die 19. Staffel bekanntgegeben.
Schauspielerin und Model Mirja du Mont, bekannt aus dem Film „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ und der Fernsehserie „Unter uns“ geht als erster Prüfling ins Rennen. Dort kämpft sie im Dickicht des australischen „Dschungels“ um den Titel des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin.
Die 49-jährige Ex-Ehefrau von Sky du Mont sprach im Vorfeld davon, dass sie im Rennen um die Sterne wohl die Rolle der „Camp-Mama“ einnehmen wird und definitiv fit für die Prüfungen in der Wildnis sei, weil sie auf Luxus gut verzichten könne. Das Model macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie für völlig unausstehlich hält, „wenn jemand abgehoben ist“.
Ab dem 23. Jänner können sich Reality-Fans wieder tagtäglich zur Primetime beim deutschen Privatsender RTL an den Dschungelprüfungen der zwölf mehr oder weniger bekannten, deutschen Promis erfreuen. Die seit dem Jahr 2011 – mit Ausnahme von 2021 – jährlich stattfindende Sendung unterhielt vergangenes Jahr im Schnitt über vier Millionen Zuseher. Der Drehort war zuletzt im Osten Australiens, nahe der Gold Coast im Bundesstaat New South Wales.
