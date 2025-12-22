So gut lebt man finanziell als Zweitliga-Profi

Studium nebenbei

Lukas Buchegger ist mittlerweile in seiner zweiten Zweitligasaison. Der Kuchler hat mit dem aktuellen Tabellenführer St. Pölten einen Topklub als Arbeitgeber. „Es ist sehr professionell, wir haben eine super Infrastruktur und wir bekommen sogar Essen. Von uns muss keiner arbeiten“, erklärt der 22-Jährige, der sich wie einige seiner Teamkollegen mit einem Fernstudium weiterbilden will. „Bei uns passt es, aber ich habe von anderen Vereinen arge Verträge mitbekommen.“