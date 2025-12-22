Schuss auf Moschee ging bis in den Innenhof durch

Genaue Details zum Vorgang veröffentlicht

Zum Zeitpunkt der Tat war das Objekt leer, Verletzte gab es keine. Vorher hatten rund sechs Personen den Ort verlassen. Der Obmann des Vereins, wohnhaft im Obergeschoß, hörte kurz nach Mitternacht einen Knall. Als er sich wenig später mit einer anderen Person traf, bemerkte er gemäß Polizeiangaben ein Einschussloch im Eingangsbereich. Das Projektil hatte den Türrahmen durchbrochen, drang durch einen Raum und eine Doppelglasscheibe und blieb im Innenhof liegen.