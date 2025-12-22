USA haben jetzt Sondergesandten für Grönland

Der Präsident hatte zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Offiziell gehört die Insel zu Dänemark. Die Ankündigung stieß dort und in anderen EU-Ländern auf scharfe Kritik, sie wurde als Bruch internationaler Normen angesehen. Auch Landry bezeichnete es nun als Ehre, dazu beitragen zu dürfen, „Grönland einen Teil der USA zu machen“.