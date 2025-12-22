Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Louisianas Gouverneur

USA haben jetzt Sondergesandten für Grönland

Außenpolitik
22.12.2025 11:35
Louisianas Gouverneur, Jeff Landry, ist nun Sondergesandter für Grönland.
Louisianas Gouverneur, Jeff Landry, ist nun Sondergesandter für Grönland.(Bild: AP/Gerald Herbert)

US-Präsident Donald Trump hat Louisianas Gouverneur, Jeff Landry, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Er werde sich für das „Überleben unserer Verbündeten“ einsetzen, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Ob Landry als Gouverneur zurücktreten soll, war zunächst nicht klar.

0 Kommentare

Der Präsident hatte zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Offiziell gehört die Insel zu Dänemark. Die Ankündigung stieß dort und in anderen EU-Ländern auf scharfe Kritik, sie wurde als Bruch internationaler Normen angesehen. Auch Landry bezeichnete es nun als Ehre, dazu beitragen zu dürfen, „Grönland einen Teil der USA zu machen“.

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen forderte das Weiße Haus daraufhin auf, „die territoriale Integrität des Königsreichs“ zu respektieren. Die Ernennung eines Sondergesandten zeige, „dass das amerikanische Interesse an Grönland weiterhin besteht“. Die dänische Regierung bestellte den amerikanischen Botschafter ein, der Schritt sei „völlig inakzeptabel“.

Zitat Icon

Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Wir kooperieren gerne mit anderen Ländern, auch mit den USA.

Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen

Regierungschef Jens-Frederik Nielsen zeigte sich allerdings gelassener als der Außenminister. Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, sagte er. „Wir kooperieren gerne mit anderen Ländern, auch mit den USA, aber das muss immer mit Respekt vor uns und unseren Werten und Wünschen geschehen“, sagte er.

Laut dänischen Medien bemüht sich die US-Regierung, direkte Kontakte zur Regierung Grönlands aufzubauen. Politische Praxis ist es eigentlich, dass sowohl dänische als auch grönländische Vertreterinnen und Vertreter bei Gesprächen präsent sein müssen, wenn es um Außen-, Sicherheits- oder Verteidigungsfragen geht.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump spricht schon länger davon, die Arktis-Insel übernehmen zu wollen – ...
Grönland-Streit
Dänemark zitiert US-Botschaftsvertreter ein
27.08.2025
85 Prozent dagegen
Grönländer wollen nicht Teil der USA werden
29.01.2025

Wann Sondergesandte ernannt werden
1803 hatten die USA das Gebiet Louisiana Frankreich abgekauft. Während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) hatte Trump davon gesprochen, auch Grönland kaufen zu wollen. Dänemark und die autonome Regierung Grönlands lehnen das ab.

Sondergesandte wurden bei früheren US-Präsidenten vor allem für schwierige Verhandlungen und Krisensituationen ernannt, beispielsweise für den Nahen Osten. Die Beziehungen zu Verbündeten wurden hingegen von einer Botschafterin oder einem Botschafter gepflegt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAGrönlandLouisianaDänemark
InselRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.997 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
118.100 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
99.196 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Außenpolitik
Louisianas Gouverneur
USA haben jetzt Sondergesandten für Grönland
Wirbel nach Posting
Karner verteidigt Muslimen-Sager seiner Partei
Krone Plus Logo
Brunners Härtetest
Ein Jahr Kommissar: Was sich an EU-Grenzen ändert
Aus westlichen Ländern
Außenminister Saar ruft Juden zum Auswandern auf
Konservativen-Treffen
Vance: „Es ist wieder okay, weiß zu sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf