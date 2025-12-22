Kein Weihnachtsfriede auf den Straßen: Staugefahr!

Noch die letzten Geschenke besorgen? Mit dieser Idee ist man in den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend erfahrungsgemäß leider nicht alleine. Und daher sollte man mehr Zeit einplanen und sich vor allem auch ein gutes Nervenkostüm zulegen. Denn laut ARBÖ-Schätzung ist am Montag, Dienstag und auch noch am Heiligen Abend mit starkem Einkaufsverkehr zu rechnen. „Besonders betroffen sind die Zufahrten zu Einkaufsstraßen, Einkaufszentren und Fachmarktzentren“, warnt der Verkehrsclub.