Gerwyn Price: „Ich bin völlig am Boden zerstört“
Überraschendes Aus
„Ich bin völlig am Boden zerstört“, meldete sich Gerwyn Price nach seinem überraschenden Aus bei der Darts-WM zu Wort. Der Waliser war am Sonntag gegen Wesley Plaisier in der zweiten Runde mit 0:3 krachend gescheitert.
„Wesley war großartig in den richtigen Momenten. Ich stand total neben mir“, gab sich Price als fairer Verlierer, machte jedoch kein Geheimnis aus seinem Frust. Für den Weltmeister von 2021 war es das früheste Ausscheiden seit 2019.
„Der größte Sieg meines Lebens“
Beim 83 Ränge schlechter platzierten Plaisier war die Freude indes riesig. „Es ist der größte Sieg meines Lebens. Ich bin so aus dem Häuschen. Ich war so nervös, es ist einfach toll“, schwärmte der 35-jährige Niederländer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.