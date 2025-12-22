Vorteilswelt
Mehrere Ausnahmen

Geschäfte am 24. Dezember bis 13 Uhr geöffnet

Wirtschaft
22.12.2025 10:54
Am Mittwoch, 24. Dezember, können meist noch bis 13 Uhr Weihnachtsgeschenke besorgt werden ...
Am Mittwoch, 24. Dezember, haben viele Geschäfte in Österreich noch bis 13 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind Tankstellen, der Süßwarenhandel, Geschäfte an Bahnhöfen und der Straßenhandel mit Blumen, die bis 18 Uhr offen haben dürfen. Der Verkauf von Christbäumen ist noch bis 20 Uhr möglich.

Am Christtag (25. Dezember) und Stefanitag (26. Dezember) gelten ebenfalls Ausnahmen an Bahnhöfen und Tankstellen. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer hat die große Mehrheit der Wienerinnen und Wiener die Weihnachtsgeschenke bereits besorgt. Nur jede zehnte befragte Person nutzt die letzten Tage noch. Im Vordergrund stehe dabei nicht der Preis, sondern die Bedeutung des Geschenks, sagte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der WK. So gaben 76 Prozent an, mit Geschenken Freude bereiten und Zuneigung zeigen zu wollen. Nur etwas weniger (65 Prozent) setzen auf personalisierte Geschenke.

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich empfiehlt als Last-Minute-Geschenke Gutscheine und Bargeld. Gutscheine von Einkaufsstraßen und Einkaufszentren hätten den Vorteil, dass sie gleich in mehreren Geschäften gelten würden, falls eines davon in Konkurs gehe. Auch selbstgemachte Gutscheine seien ein schnelles Geschenk. „Wenn Sie Geschenke kaufen, versuchen Sie, diese im niedergelassenen Handel zu bekommen. Oftmals können Sie es telefonisch reservieren lassen, sodass eine rasche Abholung möglich ist“, rät die AK.

Wenige Spontankäufe
Der Umfrage nach gibt es einen Trend zum bewussten Einkaufen mit klaren Vorstellungen. „Spontankäufe rücken zunehmend in den Hintergrund“, sagte Gumprecht. Das bewusste Kaufverhalten zeige sich auch bei der Auswahl der Geschenke. Die Mehrheit (56 Prozent) gab an, passende Geschenke zu finden, weil sie die Beschenkten gut kennt. Ungefähr jede dritte Person (35 Prozent) fragt gezielt nach Wünschen, jeweils ungefähr jede fünfte lässt sich im Geschäft inspirieren oder greift auf bewährte Ideen zurück.

Der Wiener Handel zog nach dem vierten Einkaufswochenende vor Weihnachten insgesamt eine positive Bilanz. Das Geschäft bewege sich auf dem Niveau des Vorjahres, hieß es. Viele seien noch einmal losgezogen und hätten die letzten Geschenke besorgt.

