Geschäfte am 24. Dezember bis 13 Uhr geöffnet

Am Christtag (25. Dezember) und Stefanitag (26. Dezember) gelten ebenfalls Ausnahmen an Bahnhöfen und Tankstellen. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer hat die große Mehrheit der Wienerinnen und Wiener die Weihnachtsgeschenke bereits besorgt. Nur jede zehnte befragte Person nutzt die letzten Tage noch. Im Vordergrund stehe dabei nicht der Preis, sondern die Bedeutung des Geschenks, sagte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der WK. So gaben 76 Prozent an, mit Geschenken Freude bereiten und Zuneigung zeigen zu wollen. Nur etwas weniger (65 Prozent) setzen auf personalisierte Geschenke.