Moustafa bleibt auch nach 25 Jahren IHF-Präsident

ÖFB-Team beendet das Jahr als Weltranglisten-24.
Spanien in Führung
Der Ägypter Hassan Moustafa ist am Sonntag beim 40. Kongress des Handball-Weltverbands in Kairo für eine weitere Amtszeit gewählt worden. Der umstrittene 81-Jährige steht dem Verband seit 25 Jahren vor.
Mit 129 von 176 Stimmen ließ er seine Konkurrenten Franc Bobinac (SLO), Gerd Butzeck (GER) und Tjark de Lange (NED) klar hinter sich. In die diversen IHF-Ämter wurde kein Österreicher gewählt.
