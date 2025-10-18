Hälfte der Singles unter 30 lebt bei den Eltern

Eine neue Studie zeigt: Knapp die Hälfte der österreichischen Singles unter 30 Jahren wohnt weiterhin im Elternhaus, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin noch 27 Prozent. Krone+ sprach mit einer Tochter, die erzählt, warum sie nicht einmal in Erwägung zog, aus dem „Hotel Mama“ auszuchecken.