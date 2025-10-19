Aufstand! Stripfinger stellen Verein Ultimatum

Laut ,,Krone“-Infos wandte sich der gesamte Kader mit einem offenen Schreiben an den Klub. Der Inhalt? Ist wenig überraschend. Die Kicker fordern ihre ausstehenden Gehälter und setzen dem eigenen Verein bis Ende Oktober eine Frist. Heißt: Fließt bis zum genannten Zeitpunkt kein Geld, werden rechtliche Schritte eingeleitet. Das bestätigte auch Stephan Auer von der Spielergewerkschaft Younion. ,,Wir waren in Stripfing und haben die Fußballer über all ihre Möglichkeiten informiert“, erzählt der Ex-Rapidler. ,,Sie kennen jetzt ihre Rechte, wissen, dass sie im Ernstfall abgesichert sind.“