Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ weiß:

Aufstand! Stripfinger stellen Verein Ultimatum

2. Liga
19.10.2025 09:00
Die Stripfinger stehen derzeit eng zusammen – leider Gottes wegen des eigenen Vereins!
Die Stripfinger stehen derzeit eng zusammen – leider Gottes wegen des eigenen Vereins!(Bild: GEPA)

Nächstes Erdbeben beim SV Stripfing: Wegen ausständiger Gehaltszahlungen wandten sich die Spieler jetzt mit einem offenen Brief an den Zweitligisten. Auch eine Spielergewerkschaft schaltete sich mittlerweile ein. Die „Krone“ hat die Infos.

0 Kommentare

Die ständigen Negativschlagzeilen in der Niederösterreich-Ausgabe der „Krone“ über Zweitligist Stripfing haben – überspitzt formuliert – schon mehr Tradition als der Dorfverein selbst.

Die Weinviertler werden mittlerweile regelmäßig von Verband und Liga zur Stellungnahme gebeten. Irgendwie konnten man in der Vergangenheit aber immer wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen. Nach dem Insolvenz-Beben gegen Gönner und Macher Erich Kirisits wird dies nun schwer. Sehr schwer!

Ex-Rapidler Stephan Auer klärte die Stripfing-Kicker über ihre Möglichkeiten auf.
Ex-Rapidler Stephan Auer klärte die Stripfing-Kicker über ihre Möglichkeiten auf.(Bild: GEPA)

Laut ,,Krone“-Infos wandte sich der gesamte Kader mit einem offenen Schreiben an den Klub. Der Inhalt? Ist wenig überraschend. Die Kicker fordern ihre ausstehenden Gehälter und setzen dem eigenen Verein bis Ende Oktober eine Frist. Heißt: Fließt bis zum genannten Zeitpunkt kein Geld, werden rechtliche Schritte eingeleitet. Das bestätigte auch Stephan Auer von der Spielergewerkschaft Younion. ,,Wir waren in Stripfing und haben die Fußballer über all ihre Möglichkeiten informiert“, erzählt der Ex-Rapidler. ,,Sie kennen jetzt ihre Rechte, wissen, dass sie im Ernstfall abgesichert sind.“

Sportchef Alex Grünwald lobt die dennoch gute Stimmung im Team.
Sportchef Alex Grünwald lobt die dennoch gute Stimmung im Team.(Bild: GEPA)

„Versuchen die Störfeuer auszublenden!“
Also sollte der Klub irgendwann komplett zahlungsunfähig sein. Kaffeesud lesen! Fakt ist, dass die einzige Konstante beim Zweitligisten das pure Chaos ist. Der Lichtblick im sonst seit Monaten verregneten Stripfing? Geteiltes Leid ist offensichtlich wirklich halbes Leid: Die Kicker treten auf und neben dem Platz als geschlossene Einheit auf. Sportchef Alex Grünwald lobt: „Da gibt es überhaupt keine Probleme, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist wirklich gut.“

Und das trotz aller Störfeuer. „Wir versuchen, das so gut es geht auszublenden, uns auf das zu konzentrieren, was wir in der Hand haben“, verweist er auf die starke Teamleistung beim 1:1 gegen die Young Violets.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Porträt von Dorian Seistock
Dorian Seistock
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
102.042 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
89.638 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
79.351 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr 2. Liga
„Krone“ weiß:
Aufstand! Stripfinger stellen Verein Ultimatum
2. Liga – 10. Runde
Admira gewinnt Jubiläumsspiel gegen Salzburg 4:0
Klatsche für Neuling
Austria Salzburg: Geschenke zum Gegner-Geburtstag
2. Liga
Lieferings Ungeschlagen-Serie endete beim FAC
Bregenz unterlag 0:2
Noch keine Erlösung beim Debüt von Andreas Heraf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf